В Венесуэле заморозили счета генпрокурора и запретили ей покидать страну

2017-06-29 03:27 | www.trend.az | 3

Верховный суд Венесуэлы принял ряд обеспечительных мер в отношении генерального прокурора Луисы Ортеги Диас и запретил ей покидать страну, передает РИА Новости.



В соответствии с решением суда на 4 июля назначены предварительные слушания, на которые вызвана для дачи показания сама Диас. Также ей запрещено передавать в управление третьим лицам свое имущество, все ее счета замораживаются.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы во вторник счел достаточными основания для начала процесса против генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, которая в последнее время все чаще выступает против политики президента Николаса Мадуро и требовала лишить восьмерых членов суда иммунитета.