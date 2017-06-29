В университете американского штата Кентукки прогремел взрыв

2017-06-29 03:35 | www.apa.az | 3

Администрация университета Murray State University в американском штате Кентукки сообщила о взрыве в одном из зданий.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этомговорится на официальной странице администрации университета в Twitter.

"В зале Richmond произошел взрыв. На месте работают службы экстренной помощи. Просьба не приближаться к месту происшествия", говорится в сообщении.

Подробности инцидента не уточняются.