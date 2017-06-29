В университете американского штата Кентукки прогремел взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

2017-06-29 04:08 | www.apa.az | 3

В результате взрыва, прогремевшего в Университете “Murray State University” в американском штате Кентукки 2 человека получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на “Foxnews”, взрыв произошел в общежитии учебного заведения.

Одному из пострадавших помощь была оказана на месте, другой был доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной взрыва явилась утечка газа.

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03:35

Администрация университета Murray State University в американском штате Кентукки сообщила о взрыве в одном из зданий.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этомговорится на официальной странице администрации университета в Twitter.

"В зале Richmond произошел взрыв. На месте работают службы экстренной помощи. Просьба не приближаться к месту происшествия", говорится в сообщении.

Подробности инцидента не уточняются.