ЕС выделил Турции менее трети обещанных средств на беженцев

2017-06-29 04:11 | www.trend.az | 5

Сегодня, 28 июня, в Брюсселе прошло седьмое заседание административного комитета по выделению ЕС финансовой помощи Турции на содержание сирийских беженцев, говорится в заявлении Еврокомиссии, передает Анадолу.

На заседании принято решение о выделении дополнительных 50 миллионов евро на профессиональную подготовку беженцев.

Таким образом, Евросоюз выделил Турции только 811 миллионов из обещанных трех миллиардов евро на содержание сирийских беженцев.

29 ноября 2015 года по итогам саммита Турция-ЕС было принято решение о выделении Турции до конца 2017 года трех миллиардов евро.

18 марта на очередном саммите было принято решение о том, что в случае нехватки средств, до конца 2018 года будут выделены еще три миллиарда евро.

Анкара уже долгое время говорит о том, что ЕС очень медленно выполняет соглашение о выделении финансовой помощи на содержание беженцев.

На сегодняшний день Турция приняла самое большое количество беженцев в мире. В Турции нашли приют более трех миллионов беженцев, больше половины из которых – дети. Учитывая траты НПО и муниципалитетов, расходы Турции на содержание беженцев превысили 25 миллиардов евро.