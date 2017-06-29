В рамках фестиваля "Шелковый путь" выступили польские и венгерские музыканты (ФОТО)

2017-06-29 04:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend / - В рамках VIII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в Шеки в среду выступили польская певица Ания Брода и группа "Guessous Mesi Trio" из Венгрии.



В первой части концерта, в котором принимали участие руководители организаторских структур, представители посольств зарубежных стран, также любители музыки, выступила певица, исполнительница, композитор и продюсер Ания Брода с интересной концертной программой.



Во второй части концерта зрители наблюдали за выступлением группы "Guessous Mesi Trio".



Номера в исполнении "Guessous Mesi Trio" и Ании Броды были встречены зрителями с большим интересом.



В заключение от имени организаторов фестиваля Ании Броди и группе "Guessous Mesi Trio" был вручен символ фестиваля.



Напомним, что в соответствии с программой фестиваля в четверг любители музыки днем увидят выступление хор имени Дж. Джахангирова Азербайджанского Телевидения и Радио, а вечером выступит танцевальная группа "Тебриз" из Ирана.