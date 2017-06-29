Си Цзиньпин планирует встретиться с Медведевым во время визита в Россию

2017-06-29 05:43 | www.trend.az | 3

Председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящего визита в Россию планирует встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости со ссылкой на помощника министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай.



"В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин также встретится с председателем правительства Российской Федерации (Дмитрием) Медведевым", - сказал Ли Хуэйлай.

Визит Си Цзиньпин в Россию состоится 3-4 июля.