США ввели новые критерии выдачи виз гражданам шести стран

2017-06-29 07:07 | www.apa.az | 3

Администрация США приняла новые критерии выдачи виз гражданам шести стран (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали, Судан) населением и всем беженцам.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на меморандум госдепартамента.

Данная мера подразумевает выдачу виз соответствующим претендентам только в случае наличия тесных семейных или деловых связей в США. Подчеркивается, что они должны представить подтверждения того, что в США у них проживают родители, муж или жена, взрослые дети или братья и сестры. Наличие более дальних родственников во внимание приниматься не будет.

Сообщается, что новые требования разосланы в среду в американские диппредставительства за рубежом.