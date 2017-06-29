Турция обеспечила оборудованием филиппинских спасателей

2017-06-29 07:01 | www.trend.az | 3

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) обеспечило оборудованием Спасательную команду Бангсаморо (BARET), которая участвует в поисково-спасательных операциях на Филиппинах, передает Анадолу.

Поисково-спасательные операции на Филиппинах, где нередки такие стихийные бедствия, как наводнения, ураганы и штормы, проводят общественные учреждения и гражданские формирования.

BARET входит в число самых эффективных гражданских формирований в филиппинской провинции Котабато.

Глава BARET Аладдин Паланггалан отметил, что сотрудники организации благодаря поддержке TIKA получили возможность участвовать в поисково-спасательных операциях в регионе.

По его словам, благодаря этой поддержке волонтерами BARET стало множество врачей, медсестер, УКВ-радистов, сотрудников скорой медицинской помощи.

«В BARET могут вступить волонтеры не только из Бангсаморо. Наши двери открыты для всех, кто готов рискнуть своей жизнью ради спасения других. Это могут быть люди разного вероисповедания, этнической принадлежности. Среди волонтеров есть христиане и анимисты», - сказал Паланггалан.

TİKA активизировало деятельность на Филиппинах с 2015 года. Работа агентства направлена на улучшение жизненных условий в Маниле, Минданао, на Висайских островах и в Лусоне.

В рамках соответствующей программы TİKA до сегодняшнего дня реализовало восемь проектов, направленных на повышение благосостояния 2157 филиппинцев.

Треть населения Филиппин занимается сельским хозяйством.