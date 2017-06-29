В Венесуэле еще один человек погиб в ходе протестов

2017-06-29 07:47 | www.trend.az | 3

Молодой мужчина погиб в среду в ходе протестов в венесуэльском штате Лара, передает РИА Новости со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи Альфонсо Маркина.



Таким образом, общее число жертв массовых протестов в южноамериканской стране, по последним данным, достигло 77 человек.

"Сообщаю стране об убийстве молодого человека Роберто Дурана (26 лет), который участвовал в протестах в районе Сукре города Баркисимето", написал Маркина в своем Twitter.

По данным портала Nacional, Дуран получил ранение в грудь, характер раны не уточняется.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.