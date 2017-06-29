Зарубежные инвестиции SOCAR приблизились к $4,5 млрд

2017-06-29 08:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое января 2017 года, азербайджанская госкомпания SOCAR инвестировала в проекты за рубежом почти 4,49 миллиарда долларов, сказали Trend в пятницу в компании.

Наибольшая доля инвестиций компании пришлась на Турцию - 3,334 миллиарда долларов.

"В проекты в Швейцарии было вложено 414,5 миллиона долларов. 386,9 миллиона долларов инвестиций пришлись на Грузию, 281,7 миллиона - на Украину. Еще 71,3 миллиона были инвестированы в Румынию", - сказали в компании.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

В настоящее время SOCAR оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Максим Цурков)