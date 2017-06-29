Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

2017-06-29 08:33 | www.trend.az | 0

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesinde nişan töreninden dönenlerin bulunduğu otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya Karayolu’nun 48inci kilometresinde Çay İlçesine bağlı Ali Kaleli kavşağında meydana geldi.

İlçeden kavşağa girmekte olan Adil Ekenin kullandığı 07 V 2780 plakalı otomobille Mehmet Çağlar yönetimindeki 03 KP 111 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobil iki aydınlatma direğini devirdikten sonra durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlıkÿekibi sevk edildi. Kazada yakınlarının nişan töreninden dönenlerin bulunduğu otomobildeki 6 kişiden sürücü Adil Eke ile Ayşe, Nuran ve Emine Kiraz olay yerinde yaşamını yitirdi. Ramazan ve Fatma Kirazın ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü Mehmet Çağlar ise hafif yaralandı. Ramazan ve Fatma Kiraz sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, Mehmet Çağlar ise Çay Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaşamını yitirenlerin cenazesi güçlükle araçtan çıkarıldıktan sonra Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu. Karayolunda trafik akışının bir süre güçlükle sağlandığı kaza ile igili soruşturma başlatıldı.