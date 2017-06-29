Президент Бразилии отменил свое участие в саммите G20

2017-06-29 08:50 | www.oxu.az | 6

Президент Бразилии Мишел Темер отменил свой визит в Германию для участия в саммите «Группы двадцати».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила его администрация.

Саммит G20 запланирован в Гамбурге на 7-8 июля. Официально причины отмены визита не сообщаются.

Данное решение Темер принял на фоне крупного коррупционного скандала. В среду обвинения в коррупции против него были направлены в нижнюю палату конгресса. Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье «за молчание» по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

A.C.

