США ввели новые критерии выдачи виз гражданам шести стран

2017-06-29 08:58 | www.oxu.az | 4

Администрация США приняла новые критерии выдачи виз гражданам шести стран (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали, Судан) с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на меморандум госдепартамента.

Данная мера подразумевает выдачу виз соответствующим претендентам только в случае наличия тесных семейных или деловых связей в США. Подчеркивается, что они должны представить подтверждения того, что в США у них проживают родители, муж или жена, взрослые дети или братья и сестры. Наличие более дальних родственников во внимание приниматься не будет.

Сообщается, что новые требования разосланы в среду в американские диппредставительства за рубежом.

A.C.

