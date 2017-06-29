В США разбился самолет: Есть погибшие

2017-06-29 09:16 | www.oxu.az | 4

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета Vans RV-7 недалеко от американского города Бакай, штат Аризона.

Как передает Oxu.Az ссылкой на РИА Новости, спасатели обнаружили обломки воздушного судна к юго-западу от города.

Имена погибших власти не сообщают.Причина крушения пока неизвестна. В расследовании происшествия принимают участие представители Федерального управления гражданской авиации США (FFA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).

Н.О.