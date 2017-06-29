Фестиваль «Жара» в Баку вошел в топ-3 летних музыкальных событий СНГ

2017-06-29 09:24 | www.oxu.az | 3

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных музыкальных фестивалей стран СНГ и Грузии на открытом воздухе в «высокий» летний сезон 2017 года.

Как передает Oxu.Az, pейтинг популярных open-air фестивалей ближнего зарубежья у российских туристов возглавили музыкальные фестивали в Грузии, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане.

В топ-5 самых популярных open-air (опен эйр) фестивалей СНГ и Грузии входят GEM Fest (Анаклия, Грузия), «Рок за Бобров» (Минск, Беларусь), «Жара» (Баку, Азербайджан), «FourЭ» (Алматы, Казахстан) и EPIC Rock Fest Armenia (Цахкадзор, Армения).

Первую десятку самых популярных российских музыкальных open-air фестивалей возглавляет рок-фестиваль «Нашествие».

Рейтинг составлен по результатам анализа данных организаторов фестивалей.

Музыкальный фестиваль «Жара» пройдет с 27 по 30 июля 2017 года на территории курорта Sea Breeze в предместье Баку на берегу Каспийского моря. В «Жаре» примут участие Алла Пугачева, София Ротару, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Emin, A’Studio, LOBODA, Валерий Меладзе, Егор Крид и другие. Фестиваль «Жара» посетило свыше 5 тысяч человек в 2016 году, а в 2017 году число посетителей фестиваля вырастет до 10 тысяч.

A.C.

