Скидки в честь 1-го года дилерского центра Toyota Absheron

2017-06-29 09:30 | www.oxu.az | 3

Официальному дилеру Toyota Absheron 26-го июня исполнился год. В прошлом году состоялось открытие с участием главы Toyota Caucasus Митсуро Кониши, местных и зарубежных гостей и был подписан дилерский контракт между Toyota Absheron и Toyota Caucasus. Таким образом, официально был дан старт началу успешного сотрудничества.

Центр уже как год предоставляет клиентам именно тот высокий уровень сервиса и комфорта, который обещал с первых дней. В просторном салоне, общая площадь которого составляет 1000 кв м, посетители могут увидеть весь модельный ряд. В центре представлен большой склад оригинальных запасных частей, здесь осуществляется тест-драйв и техническое обслуживание автомобилей по гарантии.

Напомним, что салон является первым и единственным на Кавказе центром, спроектированным в новой концепции GOLD от Toyota, суть которой в полностью прозрачной концепции, позволяющим наблюдать за работой мастеров и видеть все процессы воочию. А для максимального удобства клиентов выделена комфортная зона отдыха.

Профессиональные мастера, прошедшие специальные тренинги и получившие соответствующие сертификаты, готовы предложить любые услуги по ремонту автомобилей. Опытные специалисты по продажам всегда рады ответить на все вопросы и дать подробную информацию об автомобилях.

Конечно же, Toyota Absheron не забыл своих клиентов и отмечает этот особый день специальной акцией. До 31июля диагностика системы кондиционирования и заправка газом с 50% скидкой, а диагностика ходовой части бесплатная. Также при предварительной записи всегда применяется 5% скидка на запчасти и 10% скидка на услуги мастера.

Для дополнительной информации звоните: +994 12 349 00 60 / *0110

Подробно http://www.toyota-absheron.az/.