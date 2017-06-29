В Сумгайыте совершено убийство из-за девушки – ВИДЕО

2017-06-29 09:37 | www.oxu.az | 3

В Сумгайыте совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел возле цеха по ремонту автомобилей.

Преступник, личность которого пока не установлена, зарезал 23-летнего жителя Астары Талеха Бабазаде.

Сообщается, что Т.Бабазаде перед инцидентом сообщил одному из своих знакомых, что идет на «разборку» из-за девушки. В настоящее время ведется работа по установлению личности убийцы и привлечения его к следствию.

По факту ведется расследование.

Э.А.