Обнародовано общее число сирийских беженцев в Турции

2017-06-29 09:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Общее число сирийских беженцев в Турции составляет 3 миллиона 49 тысяч 879 человек, говорится в сообщении, распространенном в четверг Миграционной службой Турции при министерстве внутренних дел страны.

Несмотря на то, что ЕС обещал принять 72 тысячи сирийских беженцев из Турции, до настоящего времени в 14 странах ЕС были размещены 6 тысяч 645 сирийских беженцев, говорится в сообщении.

Турция израсходовала на содержание беженцев более 10 миллиардов долларов.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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