Azerbaycan, Vodafone abonelerinin yurt dışında en çok aradığı ülkeler sırasında

2017-06-29 09:32 | www.trend.az | 0

Türkiye genelinde 22,8 milyon abonesi bulunan Vodafone’un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lu aboneler arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 868 milyon dakika konuştu, 533 milyon SMS attı ve 7,2 milyon GB mobil internet kullandı. Ramazan Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdikleri faaliyetlerine Türkiye’nin dört bucağında abonelerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

81 ilde 10 bini aşkın iletişim noktasıyla Türkiye’nin en geniş 4,5 G kapsamasını sunan operatör olduklarını bildiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Mart 2017 itibariyle 22,8 milyon mobil müşterimizin 9 milyonu 4,5 G kullanıcısı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun son raporuna göre, Türkiye’de 4,5 G’yi aktif kullananların yüzde 41’i Vodafone'lu. Her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da özellikle 4,5 G teknolojisindeki kapsama gücümüzle abonelerimizin iletişimini kolaylaştırdık. Abonelerimiz 868 milyon dakika konuştu, 533 milyon SMS attı ve 7,2 milyon GB mobil internet kullandı. Bu tablo, 4,5 G gibi geniş bant teknolojilerinin günlük hayatımızdaki önemini göstermesi bakımından değer taşıyor."

Vodafone’un bayram süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Adana, İzmir, Şırnak, Konya, Gaziantep, Zonguldak ve Kahramanmaraş olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Kütahya, Adana, Şırnak, Zonguldak, Gaziantep ve Kahramanmaraş olarak gerçekleşti.

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Kocaeli, Muğla, Konya, Adana ve Şanlıurfa şeklinde sıralandı.

Ayrıca Vodafone abonelerinin yurt dışında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Afganistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan, Kamerun ve Avusturya olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, KKTC, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Belçika oldu.

Kaynak - Hürriyet