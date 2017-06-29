Турция и США обсудили ситуацию в регионе

2017-06-29 09:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министры обороны Турции и США Фикри Ишык и Джеймс Мэттис обсудили в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО ситуацию в регионе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении минобороны Турции.

В том числе были обсуждены катарский кризис, урегулирование военного конфликта в Сирии и Ираке.

В сообщении отмечается, что одним из обсуждаемых вопросов между сторонами стали письменные гарантии США о том, что отряды YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») не будут использовать американское вооружение против Турции.

Власти Турции неоднократно заявляли, что YPG и PYD, которые являются сирийским крылом РПК, представляют для страны угрозу. Турция также выступает против вооружения YPG и PYD со стороны США. По мнению Анкары, вооружать одну террористическую группу для борьбы против другой не означает бороться с терроризмом.

Также Анкара заявляет, что YPG и PYD передадут американское оружие боевикам РПК, и в итоге это оружие будет использовано против ВС и ВВС Турции.

«Недавно в ходе операций против РПК на территории Турции было обнаружено американское оружие», - сообщали ранее турецкие СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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