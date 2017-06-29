Катар может приостановить все проекты с рядом стран Персидского залива

2017-06-29 09:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Катар может приостановить все проекты с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщают в четверг катарские СМИ.

Как пишут СМИ, такое решение связано с необоснованными обвинениями Катара со стороны ряда арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

«Катар в большой степени заинтересован в совместных проектах с Турцией. Такие сектора как строительство, медицина и фармацевтика могут привлечь турецких инвесторов. Также ожидается создание свободной экономической зоны между Турцией и Катаром», - сообщают СМИ Катара.

Может ли Турция быть посредником в катарском кризисе Катар является 18-м крупным инвестором в мире.

Общий объем инвестиций Катара в мире составляет 335 миллиардов долларов, катарские инвестиции в Турции составляют 18 миллиардов долларов.

Начиная с 2015 года, Катар приобрел в Турции ряд крупных компаний и банков, таких как ONB Finansbank, Abank, Digitürk, BMC и Boyner. Объем турецких инвестиций в Катар достигает 14,2 миллиарда долларов, турецкие компании занимаются реализацией около 130 проектов, в том числе строят метро в Дохе, стоимость которого составляет 4,4 миллиарда долларов.

Товарооборот между Катаром и Турцией в 2016 году составил 692 миллиона долларов.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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