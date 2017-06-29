Цена нефти преодолела психологическую отметку

2017-06-29 09:17 | www.apa.az | 3

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI выросла на 0,2 доллара или 0,45% и составила 44,94 доллара за баррель. Как сообщает АПА-Экономикс, на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,17 доллара или 0,36% до 47,48 доллара. Таким образом, цена нефти преодолела психологическую отметку в 45 долларов.

Поддержку рынку оказали данные Минэнерго США о снижении добычи нефти в стране по итогам прошлой недели. Согласно данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 9,25 млн. б/с.