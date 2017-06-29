Италия собирается закрыть порты из-за наплыва мигрантов

2017-06-29 09:52 | www.oxu.az | 3

Италия заявила о возможности закрыть свои порты для приема мигрантов на фоне сообщений о прибытии на территорию Апеннин порядка 12 тысяч мигрантов за последние несколько дней.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета la Repubblica. Издание отмечает, что ранее в среду представитель Италии в Евросоюзе Маурицио Массари предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия с учетом сложившейся критической ситуации не может гарантировать высадку в своих портах с «неитальянских кораблей».

Как заявили во вторник в итальянской береговой охране, за предшествующие дня в Средиземном море были спасены более 8,5 тысяч мигрантов. С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. Большинство мигрантов (более 85%) направились в Италию, 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.

Н.О.