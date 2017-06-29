Робота из "Звездных войн" продали на аукционе за $2,76 миллиона

2017-06-29 09:58 | www.trend.az | 5

Робота R2-D2 из киносаги "Star Wars" ("Звёздные войны")продали на аукционе в США за 2,76 миллиона долларов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Организаторы аукциона заявили, что дроид стал главным лотом торгов. При этом, не уточняется, кто стал покупателем робота.

На аукцион также были выставлены световой меч Люка Скайуокера из первых двух эпизодов, ушедший с молотка за 450 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, проданный за 96 тысяч долларов.