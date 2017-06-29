Официальный курс маната к мировым валютам на 29 июня (Версия 2)

2017-06-29 10:10 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июня установлен на уровне 1,7022 и 1,9408 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.