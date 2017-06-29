Британец, которого сбил автобус, поднялся на ноги и пошел в паб – ВИДЕО
2017-06-29 10:17 | www.oxu.az | 3
В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которую попал инцидент с автобусом в британском городе Рединг.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Guardian.
На кадрах записи, выложенных на YouTube, видно, как автобус на высокой скорости сбивает с ног идущего по тротуару мужчину. Тот, пролетев несколько метров, почти мгновенно встает и заходит в ближайший паб.
53-летний британец Саймон Смит, ставший жертвой инцидента, отделался лишь царапинами и ссадинами, уточняет The Guardian.
Н.О.