Британец, которого сбил автобус, поднялся на ноги и пошел в паб – ВИДЕО

2017-06-29 10:17 | www.oxu.az | 3

В сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которую попал инцидент с автобусом в британском городе Рединг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Guardian.

На кадрах записи, выложенных на YouTube, видно, как автобус на высокой скорости сбивает с ног идущего по тротуару мужчину. Тот, пролетев несколько метров, почти мгновенно встает и заходит в ближайший паб.

53-летний британец Саймон Смит, ставший жертвой инцидента, отделался лишь царапинами и ссадинами, уточняет The Guardian.

Н.О.