Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

2017-06-29 10:18 | www.trend.az | 3

Решение о продлении экономических секторальных санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России на полгода - до 31 января 2018 года - вступило в силу. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

"Это решение последовало за отчетом президента [Франции Эмманюэля] Макрона и канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель на саммите ЕС 22-23 июня о выполнении минских соглашений. Это открыло путь к продлению санкций на шесть месяцев. Совет (ЕС) единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре", - указывается в тексте заявления.

Этот шаг носит чисто технический характер: политическое решение о продлении санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза. Пакет антироссийских экономических мер последний раз продлевался в январе текущего года до 31 июля.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков заявил журналистам, что антироссийские санкции Евросоюза не способны достичь целей Брюсселя в отношениях с Москвой, а решение об их продлении вызывает сожаление. "Всем давно стало ясно, что санкции контрпродуктивны, что они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит Европейский союз, - сказал он. - Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС".