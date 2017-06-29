Dördüncü İstanbul Arabuluculuk Konferansı 30 Haziran günü İstanbul’da gerçekleştirilecek

2017-06-29 10:19 | www.trend.az | 0

Türkiye’nin çatışmaların barışçıl yollardan çözümü ve arabuluculuk konularına atfettiği önem çerçevesinde, Dördüncü İstanbul Arabuluculuk Konferansı 30 Haziran 2017 günü “Güçlü Diplomasi, Etkin Arabuluculuk” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, çatışmaların önlenmesi ve çözümünde kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu ve arabuluculuk yönteminin bu amaçla daha geniş biçimde kullanılabileceği anlayışıyla düzenlenmektedir.

Konferans sırasında, merkezinde arabuluculuk kavramı bulunan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Barış için Diplomasi Atağı” gündemiyle uyum içerisinde, arabuluculuğun çatışmaların farklı aşamalarındaki rolünün nasıl güçlendirilebileceği sorusu ele alınacaktır. Ayrıca, ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı gibi toplumsal düzeni tehdit eden ve çatışma yaratma potansiyeli taşıyan aşırı akımlarla mücadele sürecinde arabuluculuktan ne şekilde istifade edilebileceği konusu da irdelenecektir. Konferansın, BM ve AGİT bünyesinde teşkil ettiğimiz ve eş-başkanlığını yürütmekte olduğumuz iki ayrı “Arabuluculuk Dostlar Grubu”nun faaliyetlerine de önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yüzü aşkın uygulayıcı ve araştırmacının katılacağı uluslararası İstanbul Konferansına Sayın Bakanımızın yanısıra BM Genel Sekreteri Guterres ile arabuluculuk konusunda BM ve AGİT'teki eş-başkanlar Finlandiya ve İsviçre'nin Dışişleri Bakanları da birer video mesajla hitap edeceklerdir.