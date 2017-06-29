ФБР допросила сотрудников «Лаборатории Касперского»

2017-06-29 10:06 | www.apa.az | 3

Сотрудники ФБР провели допросы работников «Лаборатории Касперского».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщает NBC News. По данным телеканала, агенты ФБР нанесли визиты в дома по меньшей мере 12 сотрудников компании в конце рабочего дня. Они говорили, что собирают информацию в рамках расследования контрразведки.

NBC указывает, что правительство США давно проявляет интерес к «Лаборатории Касперского», антивирусные программы которой широко используются в стране. Беспокойство властей вызывает возможная близость владельца компании Евгения Касперского к российской разведке. Так, он окончил 4-й факультет Высшей школы КГБ, сейчас известен как Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ.