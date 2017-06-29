В Масаллы мать и сын погибли в ДТП

2017-06-29 10:06 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в селе Сарчувар Масаллинского района произошло ДТП в результате столкновения грузового автомобиля марки «Mercedes» и автомобиля марки «ВАЗ». Пожарные-спасатели вытащили из деформированного автомобиля тела водителя «ВАЗ» Байрамова Эльмина Маариф оглу (1988 г.р.) и его пассажира Аббасовой Рейханы Машаллах гызы (1966 г.р.). Операция спасателей завершилась в 06:30