Умер экс-солист «Иванушек International»

2017-06-29 10:22 | www.oxu.az | 3

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», - написала она в Instagram.

Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.

A.C.

