В Риге пройдет латвийско-азербайджанский бизнес-форум

2017-06-29 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 17 июля в Риге планируется проведение латвийско- азербайджанского бизнес-форума, сообщает в четверг Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В рамках форума предусмотрена организация двусторонних встреч с латвийскими бизнесменами. Заинтересованные в участии в форуме предприниматели могут обратиться в AZPROMO до седьмого июля.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией в январе-мае 2017 года достиг почти 3,72 миллиона долларов, из которых на импорт из этой страны пришлись 3,4 миллиона долларов.

За год товарооборот между двумя странами вырос на 11,5 процента.

(Автор: Максим Цурков)