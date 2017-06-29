России нужно оставаться посредником между Арменией и Азербайджаном - Центр стратегических разработок

2017-06-29 10:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ России нужно оставаться посредником между Арменией и Азербайджаном, продолжая усилия по решению нагорно-карабахского конфликта, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

«На постсоветском пространстве, отмечают эксперты, сохраняются и другие замороженные конфликты. России нужно оставаться посредником между Арменией и Азербайджаном, продолжая усилия по решению нагорно-карабахского конфликта, вернуться к обсуждению проекта решения приднестровской проблемы", говорится в докладе ЦСР.



Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )