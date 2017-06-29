Решение ЕС о продлении антироссийских санкций вступило в силу

2017-06-29 10:34 | www.oxu.az | 3

Решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в тексте публикации.

Согласно опубликованному документу, решение вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале.

В среду Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом, Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

Н.О.