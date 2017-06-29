AzInsurance выплатила крупную компенсацию за урон в результате оползня в одном из регионов Азербайджана

2017-06-29 10:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AzInsurance осуществила крупную выплату по страхованию имущества от пожара и иных дополнительных рисков.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в четверг, в результате оползня одному из жилых домов, располагающихся на территории села Зараган Сиязанского района, был нанесен ущерб. Компания AzInsurance возместила причинённый имуществу вследствие наступления страхового случая урон в размере 10 тысяч манатов.

В феврале, апреле и мае текущего года компанией AzInsurance были также произведены крупные страховые выплаты по происшедшим страховым случаям в размерах 300 тысяч, 40,9 тысяч манатов и 234,856 тысяч манатов соответственно.

AzInsurance является одной из самых стабильных страховых компаний страны. Международное рейтинговое агентство Fitch присудило AzInsurance рейтинг «B» с прогнозом «Стабильный», тем самым подтвердив надежность компании.

Официальный курс на 29 июня составляет 1,7022 AZN/USD.