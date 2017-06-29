На сайте Главного управления полиции города Баку размещена информация о розыске Арифа Мамедова и Эльнура Нагизаде

2017-06-29 10:28 | www.apa.az | 3

На сайте Главного управления полиции города Баку размещена информация о розыске бывшего дипломата Арифа Мамедова и бывшего пресс-секретаря упраздненной ГКПС Эльнура Нагизаде.

Как сообщает АПА, согласно информации на сайте Мамедов Ариф Захид оглу (1964 г.р.) обвиняется по статье 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному – в крупном размере), а Нагизаде Эльнур Гахраман оглу (1981 г.р.) по статье 178.3.2 (Мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.