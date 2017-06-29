Долг МБА Пенсионному фонду Казахстана обесценился на 34,5 млн. манатов

2017-06-29 10:36 | www.apa.az | 3

На 1 июня 2017 года чистый инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана (ЕНПФ) с учетом инфляции составил минус 1,6%.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Total, основной вклад в отрицательный результат, по словам менеджмента ЕНПФ, вносит не низкая доходность по вложениям, а обесценение самих пенсионных активов. Тем не менее, пока Нацбанк не отказывается от своего прогноза чистого инвестдохода по итогам года в размере минус 1%.

Как сообщила заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева, общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 июня 2017 года составила 6,99 трлн. тенге и на 2 июня уже превысила 7 трлн. тенге. По сравнению с началом года накопления увеличились на 309,6 млрд. тенге или на 4,6%. Чистый инвестиционный доход, распределенный с начала текущего года на счета вкладчиков, составил 114,4 млрд. тенге. «Доходность пенсионных активов зависит от многих факторов, в том числе от переоценки активов. Так, на сумму чистого инвестиционного дохода, начисленного в этом году, сильно повлияла переоценка пенсионных активов», – сказала Сауле Егеубаева.

Всего, как информировала зампред правления ЕНПФ, сейчас среди компаний, в которые вложены средства пенсионного фонда, есть 21 проблемный эмитент. По состоянию на 1 июня общая сумма проблемной задолженности эмитентов перед ЕНПФ составляет 45 млрд. тенге по номинальной стоимости (это сумма без учета 71,3 млрд. тенге, вложенных в Международный банк Азербайджана, они будут учтены, когда завершится реструктуризация банка). «Эти инструменты получены из частных пенсионных фондов при передаче в ЕНПФ. Дефолты по этим эмитентам состоялись по большей части в 2006-2010 годы, и с ними ЕНПФ работает. На момент объединения сумма проблемных активов составляла 161 млрд. тенге, сейчас – только 45 млрд. тенге, и она не увеличилась с начала года», – проинформировала Сауле Егеубаева.

Кстати, она уточнила, что задолженность азербайджанского банка перед ЕНПФ оценивалась в 71,3 млрд. тенге на 1 мая 2017 года, теперь ценные бумаги банка на балансе ЕНПФ оцениваются уже в 64,8 млрд. тенге за счет изменения стоимости инструмента на рынке (82% от номинальной стоимости). И такая переоценка также повлияла на итоговую сумму начисленного чистого инвестдохода. Следовательно, инвестиции в МБА обесценились на 6,5 млрд. тенге или 34,450 млн. манатов.

Ранее член Совета директоров ЕНПФ Кайрат Келимбетов заявил, что часть инвестиций Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана, вложенных в Международный банк Азербайджана, - а именно 50 миллионов долларов удалось вернуть.