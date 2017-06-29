В Баку ликвидирован круг Статистики – КАРТА

2017-06-29 10:44 | www.oxu.az | 4

В рамках работ по реконструкции дорожной инфраструктуры на территории под названием «Советская» в Ясамальском районе Баку был ликвидирован круг на проспекте Иншаатчылар (круг Статистики).

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на ОАО «Азеравтойол».

По этой причине движение автотранспортных средств с проспекта Иншаатчылар в направлении улицы Аббасгулу Ага Бакиханова было остановлено и перенаправлено согласно проекту.

Движение автотранспортных средств теперь осуществляется вправо от проспекта Иншаатчылар на проспект Нариманова, а оттуда по новому развороту – на улицу Абдуллы Шаига и вновь на проспект Иншаатчылар. Автомобили, въезжающие на проспект Иншаатчылар с улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Измира, могут продолжать движение в прежнем порядке.

Отметим, что в настоящее время на данной территории проводятся предусмотренные проектом строительные работы.

Э.А.

