Наводнение уничтожило 800-летний мост в Китае – ВИДЕО

2017-06-29 10:50 | www.oxu.az | 3

Наводнение в китайской провинции Цзянси уничтожило знаменитый Радужный мост возрастом 800 лет.

Как передает Oxu.Az, видеоролик опубликовал на своей странице в «Твиттере» портал People's Daily, China.

На попавших в Сети кадрах видно, как деревянная конструкция рушится в воду и её уносит полноводная река.

Мост был выстроен таким образом, что наводнения, случающиеся в этом районе достаточно регулярно, не могли полностью разрушить все 11 его секций одновременно — именно поэтому основная часть конструкции сохранилась в течение восьми веков. Радужный мост был весьма популярным местом у местных жителей и туристов. Считалось, что человеку, прошедшему по нему, будут сопутствовать удача и счастье.

Н.О.