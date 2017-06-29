Пятнадцать стран НАТО направят дополнительные войска в Афганистан

2017-06-29 10:30 | www.trend.az | 3

Пятнадцать стран НАТО объявили о том, что направят дополнительные войска в Афганистан. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти силы будут выполнять небоевую роль.

"Я могу подтвердить, что НАТО усиливает военное присутствие в Афганистане. 15 стран уже объявили о выделении дополнительных сил, и я сегодня ожидаю еще большего, - сказал он. - Речь не идет о возвращении к выполнению боевых миссий, речь идет о консолидации миссии НАТО по подготовке и содействию национальным силам". Он подчеркнул, что основной упор будет сделан на развитие афганских сил спецназначения и авиации, а также тылового обеспечения и возможностей по командованию и контролю.

По его словам, командование операцией НАТО в Афганистане запросило в обшей сложности выделение около четырех тысяч военных дополнительно.

НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью 13,5 тысяч человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около 5 млрд долларов в год.

Несмотря на все эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение "Талибан" добилось значительных успехов в Афганистане, вернув под свой контроль до 40% территории страны. Кроме того, с 2015 года в Афганистане усиливаются позиции отрядов группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов.