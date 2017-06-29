Azsığorta выплатила пострадавшему от оползня 10 тыс. манатов

2017-06-29 10:39 | www.apa.az | 3

Страховая компания Azsığorta осуществила крупную страховую выплату по страхованию имущества от пожара и иных дополнительных рисков.

В результате оползня одному из жилых домов, располагающихся на территории села Зараган Сиязанского района, был нанесен ущерб. Azsığorta возместила причинённый имуществу вследствие наступления страхового случая урон в размере 10 тыс. манатов. Следует отметить, что в феврале, апреле и мае текущего года компанией Azsığorta были также произведены крупные страховые выплаты по происшедшим страховым случаям в размерах 300 000, 40 900 и 234 856 манатов соответственно.

Azsığorta является одной из самых стабильных страховых компаний страны. Международное рейтинговое агентство Fitch присудило Azsığorta рейтинг «B» с прогнозом - «стабильный», тем самым подтвердив надежность компании.