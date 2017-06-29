Afrin’e kara harekâtı hazırlığı

2017-06-29 10:59 | www.trend.az | 0

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki Afrin bölgesinden önceki akşam Türkiye tarafına ateş açılması üzerine Türk topçusu uluslararası hukuk çerçevesinde misliyle karşılık verdi.

Askerî kaynaklar, doçka ile taciz ateşinin yapıldığı yerdeki YPG mevzilerinin vurulduğunu açıkladı.

TSK'NIN İKİNCİ FIRAT KALKANI HAREKATI

Türkiye'nin ikinci Fırat Kalkanı harekatı için adres gösterdiği PKK'nın Suriye kolu PYD denetimindeki Afrin Türk topçusunun hedefi oldu. YPG'liler önceki gece TSK destekli ÖSO güçlerinin kontrolündeki Azez'e doğru ilerlerken TSK tarafından durduruldu.

29 Ocak 2014 tarihinden bu yana Afrin’de kontrolü ele geçiren YPG’nin, 2 yıldan bu yana sınır hattının çeşitli noktalarından Türkiye tarafına 17 defa taciz ateşinde bulunması, Türkiye’nin bölgeye operasyon düzenlemesine imkân hazırladı. PYD/YPG’li teröristlerin, insani sebeplerle Halep’ten kaçan siviller ve Afrin’den aynı yüzden Türkiye’ye geçmek isteyen sivillere taciz ateşi açması, haraç alması bardağı taşıran son damla oldu.

SINIRA YIĞINAK YAPILDI

Bütün bunları göz önüne alan Türkiye, bölgeden gelen tacizleri bertaraf etmek üzere kara harekatı düzenlemek için 38 gün önce çalışmalara başladı. Güvenlik kaynakları, Suriye sınırları içerisinde ve Türkiye sınır hattına askeri sevkiyatların yapıldığını, bu konuda çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

ADIM ADIM İZLENİYOR

Türkiye’nin bölgeye yapacağı harekat öncesi Rusya’yı bilgilendireceği tahmin ediliyor. Suriye-Türkiye sınırındaki Azez kenti yakınlarında bulunan Burseya Dağı’nda terör örgütünün bazı noktalar kurduğu ve buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesini izlediği de rapor ediliyor. Öte yandan TSK, Afrin’deki her hareketliliği adım adım İHA ve uydularla takip ediyor. Fırat'ın batısında bunlar yaşanırken, nehrin doğu yakasında hakim olmak isteyen ABD bölgeye yeni takviye kuvvet gönderdi. Tel Abyad'a yeni bir ABD konvoyunun girdiği bildirildi.

RUSYA İLE 9 GÖRÜŞME

Rusya ile ikinci defa karşı karşıya gelmek isteyen Ankara, son 12 günde 9 defa Moskova ile görüştü. Operasyon öncesi Rusya’nın bölgeden askerlerini çekmesi konusunda önemli bir mesafe katedildiği öğrenildi. Ancak Rus askerlerinin hangi yönde çekileceğinin 6 gün içinde şekillenmesi bekleniyor. Operasyon süresince Ankara-Moskova hattında irtibat timleri, sahada muhtemel risklerin önüne geçmek üzere devamlı iletişim hâlinde olacak.

103 PKK’LI AFRİN’DE

Kandil’den gelen 1381 PKK’lının Rakka operasyonu için kentin kuşatmasına katıldığı öğrenilirken, Afrin’de ise PKK’nın Kandil kadrolarından 103 PKK’lı teröristin yer aldığı tahmin ediliyor. Afrin’de Beşar Esad rejimi ile birlikte harekete eden YPG’lilerin elinde rejimden kalma Rus yapımı ağır silahlar bulunuyor. Ancak bu silahların sınırlı sayıda olduğu düşünülüyor. Bölgeden gelen istihbarat raporlarına göre, Afrin’in YPG’nin elindeki diğer bölgelerden kopuk olması, rejim desteği olmadan silah sevkiyatının yapılmasının önüne geçiyor. Şehirdeki ağır silahların ise daha önceden getirilmiş olduğu tahmin ediliyor.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Afrin’de sivillerin yaşadığını dikkate alan Türkiye, bölgede PYD/PKK’ya ait 41 nokta tespit etti. Şehrin nüfus çoğunluğunun Kürtlerden oluştuğu dikkate alınarak, PYD dışında kalan Kürt gruplarla operasyon süresince TSK tarafından kamu diplomasisi faaliyetleri yürütüleceği öğrenildi. Harekât planının merkezinde, PKK/YPG’nin Afrin’e destek getirmesi engellenecek. Bu sebeple Afrin-Halep hattının kontrol altına alınması için Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında bölgeye intikal eden askerlerin bir kısmı Tel Rıfat bölgesinden Dayrel Cimal’e geçecek. Böylece terör örgütü PKK/YPG’nin lojistik akışı kesilmiş olacak.

HAVADAN YARDIM ENGELLENECEK

Örgütün lojistik hatlarının kesilmesi ile birlikte havadan destek gelmesi ihtimaline karşılık Minnig ve Meryemeyn üslerinin alınması planlanıyor. Operasyonun en az 70 gün sürmesi bekleniyor.

İDLİB MODELİ UYGULANACAK

Rus diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ankara - Moskova hattında yapılan görüşmelerde Afrin daha sonra istikrarlı bir bölge haline getirilecek. Bunun için daha önce Rusya, Türkiye ve İran’ın üzerinde anlaştığı çatışmasızlık bölgelerine benzer bir şekilde; Türk-Rus askerlerinin ortak güvenliğini sağlayacağı İdlib modeli uygulanacak. Bu konuda görüşmelerin devam ettiği ancak henüz bir sonuç alınamadığı belirtiliyor.

KAYNAKTÜRKİYE GAZETESİ