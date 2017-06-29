Казначей Ватикана предстанет перед судом

2017-06-29 10:51 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «BBC», Кардинал обвиняется в сексуальных домогательствах. Судебный процесс по возбужденному в его отношении уголовному делу в Австралии будет проведен 18 июля.

Полиция Австралии заявила, что несколько человек пожаловались на австралийского Кардинала. Все жалобы связаны с действиями, совершенными несколько лет назад.

Пелл категорически отрицает эти обвинения. В распространенном церковью заявлении говорится, что по рекомендации и одобрению врачей Кардинал Пелл отправиться в Австралию. «Кардинал с нетерпением ждет, когда сможет защитить себя в суде», - отмечается в заявлении.