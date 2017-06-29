«Красные быки» установили рекорд скорости в Баку в этом сезоне

2017-06-29 11:00 | www.oxu.az | 3

Как в и прошлом году, в этом году на соревнованиях «Формулы 1» в Азербайджане были зарегистрированы высокие скорости.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на F-1.az, после 8 туров показанные в Баку скорости побили рекорд среди новых автомобилей.

Победитель соревнований, австралиец Даниэль Риккардо хоть и совершил аварию в третьем сегменте квалификации, но его RB13 сумел разогнаться до 356.3 км в час.

Самым скоростным пилотом в ходе соревнований стал Валттери Боттас – финский гонщик, который в последний момент сумел выйти на второе место, показав скорость в 354.4 км в час.

Напомним, что рекорд скорости водителя команды Williams Валттери Боттаса в прошлом году во время квалификации первого национального Гран-при оставался непревзойденным (до Гран-при Мексики). В прошлогоднем соревновании Льюис Хэмилтон на проспекте Нефтчиляр разогнался до 364.4 км в час.

Э.А.

