Путин наградил Туркменбаши

2017-06-29 11:08 | www.oxu.az | 3

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за вклад в укрепление отношений между странами и обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе наградить орденом Александра Невского Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в документе.

Н.О.