Катар не нашел российский след в кибератаке на местное агентство новостей

2017-06-29 11:02 | www.trend.az | 3

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что российские хакеры не стояли за кибератакой на сайт государственного новостного агентства в Катаре, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"Согласно располагаемой нами информацией, — это не российский хакер", — сообщил Аль Тани в интервью телеканалу. Глава МИД Катара указал, что ФБР завершило свое расследование по поводу кибератаки, сообщив катарской стороне, что Россия не стоит за ней, отмечает телеканал.

Аль Тани также сообщил, что с проведением кибератаки связаны некоторые страны Ближнего Востока, отметив, что Катар в данный момент заводит судебное дело на эти страны. Министр не уточнил, о каких государствах идет речь. Генпрокурор Катара ранее сообщил, что хакерская атака на государственное новостное агентство проводилась соседними государствами, которые бойкотируют страну.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждал со ссылкой на неназванные официальные лица в США, что целью взлома было создание напряженности между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.