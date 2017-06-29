BBC Travel посвятил сюжет путешествия по Азербайджану (ФОТО)

2017-06-29 11:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Известный британский портал BBC Travel посвятил сюжет путешествия по Азербайджану, сопровождающийся несколькими фотографиями из столицы страны.

«На протяжении тысяч лет жители Апшеронского полуострова прожили нормальную жизнь, несмотря на то, что земля постоянно угрожала взорваться под их ногами», - говорится в сюжете, который описывает газовые источники под землей на горе Янардаг.

В историческом центре Баку, азербайджанская женщина готовит тандир: аромат свежего хлеба смешивается с дымом горящего древесного угля, наполняя место домашней атмосферой, говорится в сюжете.

Периодически подземные источники метанового газа вырываются через верхние слои земли на Абшеронском полуострове - природное явление, называемое «грязевые вулканы». На Абшеронском полуострове расположено 400 из 1000 имеющихся в мире грязевых вулканов - больше всего на планете, говорится в сюжете.

Наскальные рисунки Гобустанского заповедника - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в сюжете.

Между тем, Азербайджан продолжает процветать благодаря находящемуся в недрах страны углеводородному сырью, говорится в сюжете. Сегодня ландшафт Абшеронского полуострова осваивается благодаря развитию туризма в этом регионе - тем более, что в этом году Азербайджан смягчил свою визовую политику, говорится в сюжете.

(Автор: Эльмира Таривердиева)