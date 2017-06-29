В Баку нарушитель дорожного движения представился майором полиции – ВИДЕО

2017-06-29 11:15 | www.oxu.az | 3

В минувшее воскресенье, 25 июня, примерно в час ночи на Бадамдарском шоссе в Баку автомобиль Mercedes проехал на красный свет светофора.

Как передает Oxu.Az, нарушение попало на камеру видеорегистратора автомобиля сотрудника сайта Avtosfer.az, который приблизился к нарушителю и высказал ему замечание.

Водитель представился майором полиции и сказал, что работает следователем в управлении полиции Сабаильского района.

Э.А.