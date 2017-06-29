Беларусь одобрила проект соглашения с ЕС о финансировании центров для нелегальных мигрантов

2017-06-29 11:08 | www.trend.az | 3

Беларусь одобрила проект соглашения с Евросоюзом о финансировании создания центров для нелегальных мигрантов. Соответствующее постановление Совета Министров от 26 июня 2017 года №481 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает Белта.

В целях финансирования проекта "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов" Совет Министров одобрил проект соглашения о финансировании в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство внутренних дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. МВД разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Также министерство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, ЕС профинансирует создание в Беларуси центров содержания незаконных мигрантов. По решению Европейской комиссии будет выделено 7 млн евро на реализацию проекта международной технической помощи "Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов". "Одним из направлений работы будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах - незаконных мигрантах, задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", - прокомментировали ранее в МВД.