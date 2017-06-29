Подготовлен план мероприятий по регулированию трудовых отношений в Азербайджане

2017-06-29 11:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - План мероприятий по дальнейшему регулированию трудовых отношений будет на следующей неделе передан на рассмотрение и утверждение в Администрацию Президента, сказал в четверг журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

По его словам, подготовка плана находится на завершающем этапе.

"На последнем заседании Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений был рассмотрен план мероприятий. В ближайшие дни секретариат подготовит последний вариант плана, с учетом всех предложений и изменений, и представит председателю и членам Комиссии", - сказал министр.

Муслимов отметил, что одним из приоритетных на сегодня направлений является усиление потенциала Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, которое охватывает несколько направлений.

По его словам, эти направления включают, как изменения в действующем законодательстве, так и несколько других направлений.

"Необходимо проводить постоянную работу по созданию здоровых отношений между работодателями и работниками, повышать грамотность населения в сфере их рабочих прав и обязанностей. Кроме того, необходимо обеспечить переход на электронный аудит и повысить уровень самих работников Госслужбы трудовой инспекции, усилить их материально-техническую базу", - сказал министр.

Напомним, что в марте 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с регулированием трудовых отношений в стране.

Распоряжение подписано с целью дальнейшего усиления социальной защиты работников в стране, усовершенствования оформления отношений работодатель-работник, механизмов контроля за организацией оплаты труда, а также обеспечения эффективной защиты других трудовых прав и гарантий участников трудовых отношений и осуществления в этой сфере политики, скоординированной между государственными органами, в связи с применением указа Президента Азербайджана об утверждении "Стратегических дорожных карт в национальной экономике и основных секторов экономики".

Согласно распоряжению, для достижения этих целей была создана Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений. Председателем Комиссии был назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

(Автор: Анвар Мамедов)